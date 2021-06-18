Швеция — Словакия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция — Словакия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: Швеция не проиграет и ТМ 2.5 за 1.85.



«В Санкт-Петербурге шведы сыграют со сборной Словакии, которая неожиданно для многих обыграла поляков, реализовав практически всё, что было. Где-то и повезло — с удалением Крыховяка, с первым голом Мака, который случайно влетел в ворота от спины Щенсны. Но в целом словаки очень неплохо контратаковали в первом тайме, проявили индивидуальные качества. Во втором чуть повезло с голом Шкриньяра, реализовали стандарт и довели дело до победы. Словаки сейчас чувствуют себя вполне комфортно.



То же самое можно сказать и о шведах. Фавориту группы они не проиграли, даже имея меньше 15% владения мячом. И шведы стали вообще первой командой в истории чемпионата Европы, которой удалось сделать менее 100 точных передач. При этом всё равно пару-тройку моментов шведская сборная создать смогла.



В Петербурге будет совсем другой матч. У Швеции команда опытная, сбалансированная, играющая по одной и той же схеме практически всегда. Плюс, мне кажется, у Швеции исполнители чуть повыше уровнем, постабильнее, чем словаки, хотя те оставили неплохое впечатление.



Как правило, дневные матчи получаются не очень результативными. В Петербурге сейчас жарко. Мне эту игру предстоит комментировать. Думаю, и болельщиков будет не очень много на «Газпром-Арене». Скорее всего, шведы снова не проиграют. Не уверен, что они выиграют, но матч вряд ли получится результативным. Словакам надо сидеть в обороне, терпеть и ждать своего шанса либо на стандарте, либо на контратаке.



Мой прогноз — «Швеция не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Генич.