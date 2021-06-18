Филипп Кольшрайбер – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч в Галле

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Галле Филипп Кольшрайбер – Андрей Рублёв.



Ставка: победа Рублёва с форой (-2.5) за 1.55.



«В четвертьфинальной стадии турнира в Галле Андрей Рублев (4-й сеяный, 7-я ракетка мира) будет играть против немца Филиппа Кольшрайбера (37 лет). Сейчас в рейтинге он стоит 128-м, но лучший его результат – 16-й. У него был перерыв, в этом сезоне он опять начал играть. В некоторых турнирах он использовал свой замороженный рейтинг, сыграл в двух челленджерах, а в турнирах ATP уровня у него всего лишь две победы и три поражения. На Роллан Гарросе он прошел несколько кругов и на удивление всем обыграл там Аслана Карацева во втором круге.



Рублев дружит с Карацевым, они же и пару вместе выигрывали, Андрей какие-то нюансы для себя выявил из той встречи. Немец известен всем, я бы сказала, что это «непростой подарок». Очень цепкий теннисист, будет стараться выиграть каждый мяч, не могу сказать, что он специалист травяных кортов, но он хорошо приспосабливается к любому покрытию. Рублев гораздо моложе – 23 года, и наигранный в этом году – у него 29 побед и 9 поражений, победа на турнире. Сейчас у Андрея был длинный перерыв (несколько недель), он смог немного отдохнуть, а также подготовиться к следующей части сезона. По игре Рублеву подходит это покрытие, он резкий, любит быстро играть, мощная подача, хороший прием, любит выходить к сетке. Так что Кольшрайбера должен пройти. Тем более, Рублев немца еще ни разу не обыгрывал. У них по личным встречам 1-0 в пользу немца. Так что Андрею необходимо быть начеку. Моя ставка – победа Рублева с форой (-2.5)», — сказала Петрова.