Швеция — Словакия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Словакия.
Ставка: ничья за 3.42.
«Сборная Швеции стала автором первой сенсации на чемпионате Европы – команда сумела отобрать турнирные баллы у Испании, причём сделала это на поле фаворита.
Тут нельзя не вспомнить квалификацию на этот турнир, в которой «жёлто-синие» уступили первое место именно испанской дружине.
Хочу напомнить, что подопечные Янне Андерссона успешно стартовали в отборе на чемпионат мира в Катаре. Шведская команда порадовала успехом в играх с Грузией и Косово.
Словакия пробилась на турнир через Лигу Наций, где по очереди одолела Ирландию и Северную Ирландию. Не могу сказать, что старт в квалификации для «словацких соколов» вышел успешным, но всё же свои пять баллов и третье место команда добыла.
Старт на Евро-2020 для «представителей» вышел блестящим – команда Штефана Тарковича переиграла сборную Польши, чего никто не ожидал.
Я считаю, что какой-нибудь микроэпизод может принести успех любой из команд. Шведы могут раскрыться, тем более что потенциал у команды есть, и она доказала это в первом матче. Словаки порадовали победой и содержательной игрой. Я ожидаю атакующий футбол и мирный исход, который устроит всех», — сказал Мостовой.
- 18 июня 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:01
-
07:30
-
07:15
- 17 июня 2021
-
21:05
-
20:00
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:30
-
07:15
- 16 июня 2021
-
23:57
-
21:37
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30