Швеция — Словакия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Словакия.



Ставка: ничья за 3.42.



«Сборная Швеции стала автором первой сенсации на чемпионате Европы – команда сумела отобрать турнирные баллы у Испании, причём сделала это на поле фаворита.



Тут нельзя не вспомнить квалификацию на этот турнир, в которой «жёлто-синие» уступили первое место именно испанской дружине.



Хочу напомнить, что подопечные Янне Андерссона успешно стартовали в отборе на чемпионат мира в Катаре. Шведская команда порадовала успехом в играх с Грузией и Косово.



Словакия пробилась на турнир через Лигу Наций, где по очереди одолела Ирландию и Северную Ирландию. Не могу сказать, что старт в квалификации для «словацких соколов» вышел успешным, но всё же свои пять баллов и третье место команда добыла.



Старт на Евро-2020 для «представителей» вышел блестящим – команда Штефана Тарковича переиграла сборную Польши, чего никто не ожидал.



Я считаю, что какой-нибудь микроэпизод может принести успех любой из команд. Шведы могут раскрыться, тем более что потенциал у команды есть, и она доказала это в первом матче. Словаки порадовали победой и содержательной игрой. Я ожидаю атакующий футбол и мирный исход, который устроит всех», — сказал Мостовой.