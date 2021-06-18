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Швеция — Словакия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020

Швеция — Словакия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020
Пётр Кондаков
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Словакия.

Ставка: ничья за 3.42.

«Сборная Швеции стала автором первой сенсации на чемпионате Европы – команда сумела отобрать турнирные баллы у Испании, причём сделала это на поле фаворита.

Тут нельзя не вспомнить квалификацию на этот турнир, в которой «жёлто-синие» уступили первое место именно испанской дружине.

Хочу напомнить, что подопечные Янне Андерссона успешно стартовали в отборе на чемпионат мира в Катаре. Шведская команда порадовала успехом в играх с Грузией и Косово.

Словакия пробилась на турнир через Лигу Наций, где по очереди одолела Ирландию и Северную Ирландию. Не могу сказать, что старт в квалификации для «словацких соколов» вышел успешным, но всё же свои пять баллов и третье место команда добыла.

Старт на Евро-2020 для «представителей» вышел блестящим – команда Штефана Тарковича переиграла сборную Польши, чего никто не ожидал.

Я считаю, что какой-нибудь микроэпизод может принести успех любой из команд. Шведы могут раскрыться, тем более что потенциал у команды есть, и она доказала это в первом матче. Словаки порадовали победой и содержательной игрой. Я ожидаю атакующий футбол и мирный исход, который устроит всех», — сказал Мостовой.

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