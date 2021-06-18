Англия — Шотландия: прогноз Константина Генича на игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Англия — Шотландия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.98.



«В Лондоне на «Уэмбли» старейшее британское противостояние — Англия против Шотландии. Шотландцы проиграли в матче первого тура чехам 0:2, но во втором тайме собрались и несколько хороших моментов создали. Где-то чуть подвела реализация. Хотя видно, что Шотландия на этом ЧЕ если не пассажир, то команда, давно не игравшая на больших турнирах. Она чувствует себя не совсем уютно, да и по классу шотландцы многим уступают. Особенно сборной Англии.



Англия с горем пополам свой стартовый матч у Хорватии выиграла — с голом Стерлинга. Был хороший момент в первом тайме и попадание в каркас, несколько раз хорошо выбегали в контратаку. Сейчас, думаю, волнение стартовое прошло. Потенциал у сборной Англии великолепный. Да, оборона выглядит чуть похуже, чем атака, но с нападением своим англичане разберутся, не сомневаюсь в этом, и оборону Шотландии несколько раз вскроют.



Мне кажется, во втором матче дома, когда уже чуть больше спокойствия будет, Англия должна выигрывать уверенно. В этом дерби еще и статусный момент для команды Саутгейта. Мой прогноз — «Англия выиграет с форой (-1,5) мяча». 2:0, 3:1 или даже крупная победа Англии 3:0. Что-то в этом роде», — сказал Генич.