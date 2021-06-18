Швеция – Словакия: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Швеция – Словакия.



Ставка: Швеция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.50.



«Словаки приятно удивили своей игрой против поляков. Они смотрелись организованно без мяча и эффективно с ним. Понятно, что действительно высококлассных мастеров там почти нет, но кажется, что команда четко знает, за счет чего может добиваться положительного результата. Против шведов словаков устроит ничья, и наверняка они не станут здесь форсировать события.



Что могут шведы во владении в игре против Испании, мы почти не видели. Всего 15 (!) процентов времени скандинавы владели мячом. Но здесь уже придется сыграть в противоположный футбол. Получится ли так быстро перестроиться и найдутся ли ресурсы для того, чтобы бороться против хорошо организованного соперника, — вопрос.



В любом случае вряд ли здесь будет слишком зрелищная игра. Мне кажется, если во втором тайме будет сохраняться ничейный счет, рисковать не будут ни те, ни другие. При этом игровым преимуществом, почти не сомневаюсь, будут владеть скандинавы», — сказал Петросьян.