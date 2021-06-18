Швеция — Словакия: прогноз Эдуарда Мора на встречу Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Швеция — Словакия.



Ставка: победа Швеции за 1.88.



«Если говорить про Словакию, то команда красивый футбол не показывает, но борется всегда до конца, действует в силовой манере и рассчитывает на стандарты. Выделяются Шкриньяр и Гамшик. Марек не растерял своих качеств, не просел в движении, ведёт всю игру команды, выполняет стандарты. А стандарты — это главный козырь Словакии, которая играет в закрытый футбол.



Можно сказать, им повезло в матче против Польши. При этом они плотно сыграли против Левандовского, перекрыли его. Помогло и удаление Крыховяка. Не без доли везения, но всё же выиграли 2:1.



Как я и прогнозировал, шведы не проиграли Испании. Они умеют терпеть, поэтому Словакия им подходит. В антропометрии и в бойцовских качествах скандинавы не уступят. При этом средний класс Швеции выше. Да и качество у них тоже есть: они могут играть не только верхом, но и низом. Так как много шведов выступают в чемпионате России, симпатии многих наших болельщиков на их стороне (как и у меня). Это техничные игроки (за исключением Берга, который не забил с трёх метров в пустые ворота).



В общем, шведы ни в чём не уступят. А чтобы бороться за выход из группы, им нужна победа.



Я не сомневаюсь в этом исходе. Мой прогноз — П1. Мне кажется, словаки свои голы на этом чемпионате уже забили. Сомневаюсь, что они смогут забить больше. Конечно, залететь может всё что угодно, поэтому сложно гадать по тоталу. Если есть желание поймать высокий кэф, то можно попробовать взять Ф1 (-1), вполне может зайти», — сказал Мор.