Англия — Шотландия: прогноз Артура Петросьяна на игру 2-го тура Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Шотландия.



Ставка: обе забьют за 2.38.



«Если честно, Шотландия мне больше понравилась в первом матче, хоть и проиграла Чехии 0:2, а Англия выиграла у Хорватии. Не думаю, что у англичан всё будет так легко, хотя коэффициент на их победу на уровне 1.30. Вряд ли разница в уровне этих двух команд соответствует цифрам.



Шотландцы действовали мобильно, грамотно, физически команда готова очень хорошо. Достаточно креативно она действовала. Не очень укладывается в голове, что британская команда, играющая в три центральных защитника, достаточно креативна и разнообразна в атаках. Тем не менее это современная креативная сборная Стива Кларка.



Я бы в этом матче рискнул и поставил на то, что обе команды забьют. Мне кажется, у шотландцев будут шансы. Англичане не набрали оптимальных кондиций, поэтому будут возникать моменты и у их ворот. Увидим, что окажется в итоге, но мне кажется, что матч должен получиться интересным.



Ещё, пожалуй, я бы поставил на то, что если шотландцы и проиграют, то с разницей не более чем в 1 мяч. Шотландия с форой (+1.5) за 1.86.



Жаль, что Александер-Арнольд не сыграет в этом матче, а то бы получилось эпическое противостояние на фланге против Робертсона. Но и без этого матч должен нас порадовать», — сказал Петросьян.