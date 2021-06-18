Хорватия — Чехия: прогноз Константина Генича на игру группы D Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия — Чехия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: обе забьют — нет за 1.93.



«В Глазго на «Хэмпден Парк» сборная Хорватии сыграет с командой Чехии. Чехи приятно удивили в первом туре, обыграв сборную Шотландии на её поле — с дублем Патрика Шика. Плюс ещё хорошие моменты были у сборной Чехии. Но во втором тайме откровенно повезло чехам — шотландцы могли забить не один, не два и даже не три мяча. Но победа есть победа. Три очка у чехов в кармане.



Хорваты, даже если проиграют в очном матче сборной Чехии, оставляют себе шансы. В последнем туре будут бороться с шотландцами. У хорватов очень приличная банда. Да, чуть не повезло с англичанами. В первом тайме совсем ничего не показали, во втором были неплохие подходы.



Думаю, что чехи вряд ли будут сильно рисковать против хорватов и так же прессинговать, как они делали это с шотландцами. Хорваты тоже должны понимать, что если они пропустят первыми, забить два чехам будет сложновато.



Будет тяжёлая, вязкая игра, где, может быть, индивидуальное мастерство игроков сборной Хорватии скажется. Перишич, Брозович, Модрич могут что-то придумать, да тот же Брекало тоже. Я, честно говоря, не жду большого количества голов. Очень многое поставлено на карту, в первую очередь для сборной Хорватии. Далич это прекрасно понимает.



Дам прогноз, который ещё ни разу не давал на этом Евро. «Обе забьют — нет» за хороший коэффициент 1.93. Всё может ограничиться одним забитым мячом. Вот кто его забьёт — предсказать не берусь», — сказал Генич.