Швеция — Словакия: прогноз Ивана Млечного на игру 2-го тура группового этапа Евро-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Швеция — Словакия.



Ставка: Швеция не проиграет и ТМ 2.5 за 1.89.



«После того как сборная Словакии, можно сказать, сенсационно обыграла сборную Польши (отдельное спасибо нужно сказать Крыховяку, который решил, что в этом матче доигрывать до конца необязательно, и удалился) и после ничьей в матче между Испанией и Швецией ситуация в группе Е стала действительно интересной и запутанной. Если изначально сборная Словакии казалась аутсайдером этой группы, то теперь она находится на первом месте, и даже ничейного результата в одном из матчей ей будет достаточно для того, чтобы продолжить своё выступление на Евро-2020 в стадии плей-офф. И сейчас хочется поговорить именно о матче двух команд, которые нас удивили в первом туре. Итак, матч Швеция — Словакия.



Шведы показали, насколько они прекрасно были готовы к матчу с Испанией. Отбегав без мяча практически весь первый тайм, шведы прекрасно проявили себя во втором и, по сути, имели даже больше возможностей для гола, чем сборная Испании. У шведов очень сбалансированный коллектив, отличные выходы из обороны в быстрые атаки, но всё это было в матче, в котором Испания имела тотальный контроль мяча. В игре со Словакией такого не будет, поэтому мы увидим с вами абсолютно другую сборную Швеции, которая в этой встрече должна показать себя с атакующей стороны.



Словаки одолели сборную Польши, и если перед началом встречи это казалось чем-то нереальным, то после первых 15-20 минут матча стало понятно, что это неудивительно. Польша так и осталась абсолютно несыгранной командой, ничем не запомнился Роберт Левандовски, ну и после удаления Крыховяка потерялась вообще любая мало-мальская мысль в их игре. Словаки этим легко воспользовались.



Еще хочется отметить, что у шведов очень равноценная скамейка именно по позициям. То есть если у Андерссона есть какой-то план на игру, то даже если кто-то из футболистов просядет или уж слишком устанет, есть кому выйти на поле, и этот план ничуть не испортится. Мне кажется, что даже при таком прекрасном для словаков старте Швеция остаётся фаворитом в этой игре. В прекрасной форме Исак, в защите тоже всё очень хорошо. Конечно, цена очков для любой из команд в этом матче очень высока, поэтому мне кажется, что много голов мы в этой встрече не увидим. Мой прогноз на этот матч — сборная Швеции не проиграет и тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.