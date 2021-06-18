Англия — Шотландия: прогноз Тимура Журавеля на встречу группы D Евро-2020

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Шотландия.



Ставка: Шотландия забьёт за 2.23.



«Под зорким взглядом Альфреда Хичкока я вас сейчас буду призывать не бояться сделать эту ставку. Ставка будет на матч Англия — Шотландия, и я попрошу вас поставить на гол Шотландии.



Вроде бы ничего не располагает к этому, так как шотландцы уступили чехам, не забив. Мы видели, что качества в атаке этой команде не хватает. Англичане, наоборот, сильны, они умеют играть на ноль, играют на «Уэмбли».



Но давайте чуть-чуть разберёмся. Шотландцы пробили по воротам Чехии в первом матче Евро 19 раз, оказавшись едва ли не самыми бьющими в первом туре. Создавать моменты они умеют, но качества нападающих не хватает, чтобы завершить момент. Но есть Чи Адамс, который может начать матч против Англии в старте. Он неплохо смотрелся в «Саутгемптоне», видимо, тренер шотландцев в первом туре просто не угадал с выбором пары нападающих.



Для шотландцев это матч жизни и смерти, даже помимо турнирных раскладов. Мне кажется, они обязаны забить. Я понимаю, что это не самая рациональная ставка, но за неё прикольно поболеть. Она может как доехать на пятой минуте, так и до 95-й держать нас в интриге.



Поставьте на гол шотландцев. Если это случится, то вы порадуетесь не только выигрышу, но и тому, что увидите, — тем эмоциям, которые засвидетельствуете. Я знаю точно, что шотландцы одолеют англичан на трибунах по эмоциям, по ругательствам, которые они направят в адрес англичан. Ставим на гол Шотландии и болеем!» — сказал Журавель.