Англия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020 в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Англия — Шотландия.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.10.



«Англия принимает на своём стадионе 18 июня принципиального противника Шотландию.



Англичане пребывают в статусе одного из главных фаворитов данного форума. Две товарищеские встречи перед стартом чемпионата Европы они выиграли с одинаковым счётом 1:0, доведя серию побед до шести матчей. В стартовом туре благодаря голу Стерлинга получилось обыграть Хорватию (1:0).



Скорее всего, хозяева поля продемонстрируют свой класс и у них проблем не возникнет. Кейн и компания сейчас просто в превосходной физической форме, что и подтвердила встреча с хорватами.



Шотландцы вроде бы в отборе к чемпионату мира не проигрывали, но и обыграть смогли лишь Фарерские острова (4:0). Несколько дней назад не получилось навязать борьбу Чехии (0:2), поэтому шансы на продолжение борьбы в плей-офф невелики, ведь оставшиеся оппоненты гораздо серьёзнее.



На мой взгляд, шотландской национальной команде придётся очень тяжело против «трёх львов». Гости — главные аутсайдеры группы, и вряд ли фаворит рассчитывает с ними потерять очки. Жду виктории на классе», — сказал Павлюченко.