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Хорватия — Чехия: прогноз Артура Петросьяна на игру 2-го тура группы D чемпионата Европы

Хорватия — Чехия: прогноз Артура Петросьяна на игру 2-го тура группы D чемпионата Европы
Пётр Кондаков
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Хорватия — Чехия.

Ставка: Чехия не проиграет за 1.77.

«Чехи оправдали ожидания многих относительно собственных перспектив. Как и предполагалось, у них хорошо организованная, тактически гибкая команда, в которой опасность может грозить с самых разных позиций.

Хорваты же в атаке сыграли неожиданно беззубо против англичан, которые сами были далеко не безупречны.

Здесь наверняка чехи отдадут инициативу и основной акцент сделают на быстрый переход из обороны в атаку при потере хорватами мяча. У них как раз в переходных фазах не всё здорово, так что у чехов, которые будут проводить вторую подряд игру в Глазго, в этом плане могут быть особые перспективы», — сказал Петросьян.

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