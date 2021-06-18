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Англия — Шотландия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Евро-2020 18 июня

Англия — Шотландия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Евро-2020 18 июня
Пётр Кондаков
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Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Англия — Шотландия.

Ставка: Кейн забьёт за 1.92.

«Нет для сборной Шотландии более принципиального и важного соперника, чем англичане. Так было на протяжении всей истории, сколько войн было между ними. Сейчас Шотландия вообще на грани отделения, так что можно не сомневаться, что настрой у шотландцев на эту игру будет сумасшедшим.

Проблема в том, что, помимо этого настроя, предложить шотландцам особо и нечего. В игре с Чехией шотландцы предстали довольно неорганизованной командой, а на любой позиции у англичан более классные исполнители. Да и по стилю игры непонятно, чем могут быть шотландцы неудобны для сборной Англии.

Думаю, всё закончится довольно банально — уверенной победой сборной Англии. Но лучшей ставкой на этот матч мне представляется гол Кейна. Он бьёт пенальти и в этом матче просто обязан забить», — сказал Дементьев.

Англия — Шотландия. Прогноз: Кейн и Стерлинг выйдут в плей-офф Евро-2020 даже не вспотев Англия — Шотландия. Прогноз: Кейн и Стерлинг выйдут в плей-офф Евро-2020 даже не вспотев
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