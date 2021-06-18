Хорватия — Чехия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы в Глазго

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Хорватия — Чехия.



Ставка: победа Хорватии за 2.25.



«Это один из тех немногочисленных случаев, когда я просто уверен в исходе. Ставка абсолютно очевидна на исход. Знаете, вот думаешь, какие команды играют друг с другом, и для себя примерно представляешь коэффициенты на матч.



В 90 процентов случаев у меня совпадает то, что я для себя подумал с коэффициентами. Недавно было серьёзное различие в матче Бельгия — Россия, когда на Бельгию непонятно откуда был кэф 2, хотя там просилось 1.35.



В этом матче также нечто подобное. Для меня Хорватия объективно сильнее, чем Чехия. На победу Хорватии дают кэф 2.30. Это притом, что Хорватия сейчас — раненый зверь с великолепным составом. Эта команда в вязкой и не очень интересной игре проиграла Англии со счётом 0:1, но не стала слабее.



Это команда, в которой на замену выходит Пашалич, отменно играющий в «Аталанте», и Влашич, который отлично играет в РПЛ. У Хорватии есть мощнейшая линия полузащиты, которая находится в отличной форме и в полном порядке. Команда будет запредельно мотивирована, так как у неё нет права на ошибку.



Чехи выиграли матч у Шотландии, в котором просто дважды очень хорошо сыграл Шик. Именно этот футболист — самый известный из чешской сборной в Европе. Остальных мало кто хорошо знает за пределами Чехии. Думаю, что с Шиком будут играть очень плотно. Одного человека выключаешь — и можно созидать. Хорваты умеют это делать.



Здесь бы даже и не ломал голову — победа сборной Хорватии с оптимальным коэффициентом. Этот вариант может принести хорошие деньги. Надо пользоваться, когда букмекеры выставляют такие неадекватные коэффициенты», — сказал Мор.