Португалия — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Евро-2020

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Португалия — Германия.



Ставка: обе забьют за 1.87.

«Германия и Португалия с разным успехом сыграли первые матчи. В принципе, португальцев в этой игре устроит ничья, поэтому, скорее всего, они будут играть на контратаках.



Нынешний состав португальцев куда более талантливый, чем пять лет назад, когда они стали чемпионами Европы. Тогда, по сути, был один Роналду, а сейчас у него в адъютантах Бернарду Силва, Бруну Фернандеш и Диогу Жота. Но такое впечатление, что тренер Фернанду Сантуш немного застрял в том победном Евро и не очень хорошо представляет, что с этим богатством делать. Португальцы мечутся между своим старым экономным стилем и новыми возможностями.



Мне кажется, что в этой игре лучшей ставкой будет «обе забьют». Немцам нужно играть без оглядки на свои ворота, а Португалия вряд ли сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Все последние разы португальцы с немцами играли достаточно неудачно».