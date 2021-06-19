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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз Павла Лысенкова на 4-й матч серии НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз Павла Лысенкова на 4-й матч серии НХЛ
Алексей Серяков
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч третьего раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.22.

«Сейчас «Тампа» ведёт в серии со счетом 2-1. Четвёртый матч снова пройдет на Лонг-Айленде. И мы в этом плей-офф ещё не видели, чтобы «Айлендерс» в одной серии проиграли сразу два домашних матча подряд.

Вообще в третьей игре держался счёт 2:1, и ньюйоркцы вполне могли перевести игру в овертайм. Да, мне «Тампа» в этом плей-офф нравится больше, и я думаю, в итоге «Лайтнинг» эту серию возьмут. Но я считаю, слишком рискованно сейчас ставить на победу одной из команд, очень уж у них всё на тоненького.

Но в трёх матчах мы увидели счета 2:1 в пользу «Айлендерс», 4:2 и 2:1 в пользу «Тампы». Думаю, что нужно и дальше придерживаться тренда, что мы увидим низовой поединок. Потому что великолепен Андрей Василевский, да и Семён Варламов не дает повода сомневаться в себе.

Я бы в этом матче взял кэф 2.22 на то, что тотал составит меньше 4.5 в основное время. Вот с этим я хотел бы рискнуть, но если вы стремитесь риск снизить, то берите что-то повыше – например, меньше 5.5».

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