Португалия — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Португалия – Германия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Германии за 2.36.

«Португалия в самом конце матча, но очень уверенно дожала венгров. В итоге одержала крупную победу. Но мне кажется, что Германия выводы из матча с Францией должна сделать более серьёзные. Немцам нужно добавлять для того, чтобы выглядеть конкурентоспособными. Немцам будет несколько проще строить игру, чем с Францией. К тому же, Португалия исторически с Германией играет не очень хорошо.



Думаю, что Португалия сыграет в этом матче довольно осторожно, с расчётом на индивидуальные качества своих футболистов, а вот Германия должна показать командный футбол. Думаю, что 2.36 очень хороший коэффициент на победу сборной Германии. Можно рискнуть и хорошо подняться».