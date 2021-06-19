Португалия — Германия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Португалия — Германия.
Ставка: ничья за 3.40.
«Сборная Португалии стартовала с уверенной победы над Венгрией со счётом 3:0. Главным героем стал Криштиану Роналду, который оформил дубль.
Сборная Германии встречалась с чемпионом мира. Бундестим пропустил, вернее, сам решил исход встречи. Хуммельс мастерски переправил мяч в собственные ворота, после чего «немецкая машина» ничего не смогла изменить до финального свистка и стартовала с фиаско.
Это стало плохим знамением для болельщиков команды, которая совсем недавно не смогла даже выйти в плей-офф на ЧМ-2018 в России.
В этой группе каждый матч решающий, при этом именно эта дуэль может стать последней для сборной Германии, которой жизненно важно добывать победу.
Я считаю, что Португалия в хорошей форме, при этом имеет серьёзное моральное преимущество. Тяжело отдать предпочтение кому-либо. В этой игре я рискну и сделаю ставку на мирный исход, причём могу предположить, что ничья будет результативной».
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