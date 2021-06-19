Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Германия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020

Португалия — Германия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Алексей Серяков
Комментарии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Португалия — Германия.

Ставка: ничья за 3.40.

«Сборная Португалии стартовала с уверенной победы над Венгрией со счётом 3:0. Главным героем стал Криштиану Роналду, который оформил дубль.

Сборная Германии встречалась с чемпионом мира. Бундестим пропустил, вернее, сам решил исход встречи. Хуммельс мастерски переправил мяч в собственные ворота, после чего «немецкая машина» ничего не смогла изменить до финального свистка и стартовала с фиаско.

Это стало плохим знамением для болельщиков команды, которая совсем недавно не смогла даже выйти в плей-офф на ЧМ-2018 в России.

В этой группе каждый матч решающий, при этом именно эта дуэль может стать последней для сборной Германии, которой жизненно важно добывать победу.

Я считаю, что Португалия в хорошей форме, при этом имеет серьёзное моральное преимущество. Тяжело отдать предпочтение кому-либо. В этой игре я рискну и сделаю ставку на мирный исход, причём могу предположить, что ничья будет результативной».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021