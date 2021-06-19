Испания — Польша: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой на матч Евро-2020 Испания — Польша.



Ставка: победа Испании в один мяч или ничья за 2.39.

«Сборная Испания меня удивила. Мало кто бы мог ожидать от одного из фаворитов Евро-2020 потерю турнирных баллов в дебюте на своём поле.



Но, как бы то ни было, тотальное статистическое преимущество осталось только на бумаге, при этом на табло после финального свистка были нули.



Польша расстроила всех болельщиков. Команда вышла на поле во главе с капитаном и форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, но проиграла. На 18-й минуте голкипер поляков стал автором автогола. В начале второго тайма Линетти сравнял счёт, но удаление и ошибка в обороне в исполнении Польши принесли успех «словацким соколам».



В этом матче нужно выигрывать и одним и другим. Первая игра сборной Испании показала, что команда ещё сырая – много молодых игроков, которые не успели перенять опыт у более именитых мастеров.



Я считаю, что от той Испании, которая выигрывала у всех без исключения, не осталось и следа, и этот коллектив не выступает стабильно, и этим ребятам ещё очень много придется доказать.



Сегодня ожидаю ничью или минимальный успех «красной фурии»…