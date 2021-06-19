Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Франция: где покажут матч Евро-2020, во сколько начало 19.06.2021

Венгрия — Франция: где покажут матч Евро-2020, во сколько начало 19.06.2021
Алексей Серяков
Комментарии

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Венгрия — Франция. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1'.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех венгерской сборной оценён экспертами в 12.80. А ставки на ничью принимаются за 5.35.

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Венгрия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьёт Венгрия, сыграет коэффициент 2.17. Гол Франции оценён букмекерами коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.47.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021