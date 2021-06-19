Венгрия — Франция: смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире, когда начало
Поделиться
19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Венгрия — Франция. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех венгерской сборной оценён экспертами в 12.80. А ставки на ничью принимаются за 5.35.
Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Венгрия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьёт Венгрия, сыграет коэффициент 2.17. Гол Франции оценён букмекерами коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.47.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 июня 2021
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:30
-
00:15
- 18 июня 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам