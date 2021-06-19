Венгрия — Франция: смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире, когда начало

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Венгрия — Франция. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех венгерской сборной оценён экспертами в 12.80. А ставки на ничью принимаются за 5.35.



Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Венгрия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьёт Венгрия, сыграет коэффициент 2.17. Гол Франции оценён букмекерами коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.47.