Испания — Польша: смотреть онлайн 19 июня 2021, прямой эфир матча, какой канал
Поделиться
19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Испания — Польша. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами испанцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех польской сборной оценён экспертами в 9.70. А ставки на ничью принимаются за 5.20.
Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Испания — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьёт Испания, сыграет коэффициент 1.09. Гол Польши оценён букмекерами коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.17.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 июня 2021
-
21:00
-
19:00
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:30
-
00:15
- 18 июня 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам