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Португалия — Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020 в Мюнхене

Португалия — Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020 в Мюнхене
Алексей Серяков
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Германия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: Германия забьёт один или два гола за 1.56.

«Португалия – Германия у нас на повестке дня. Понятно, что в этой группе Венгрия становится поставщиком очков, а в матчах Португалии, Германии и Франции будет решаться, кто выйдет из группы.

Португальцы не пропускают уже достаточно давно, но им предстоит играть в Мюнхене против немцев. Если бы против Германии в первом туре играла не Франция, то обязательно Германия бы выиграла – очень мне понравилась команда Лёва. Молодая, задорная, здорово комбинирует. Я думаю, что пришло время Португалии пропустить. Я не уверен, что Германия выиграет, но на свой гол даже в матче с Францией она наиграла.

Мой прогноз на этот матч – индивидуальный тотал Германии 1-2 мяча. Вполне подходящий вариант, хоть коэффициент не сильно большой».

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