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Евро-2020, Англия — Шотландия: во сколько начало матча по мск, трансляция матча, прогноз

Евро-2020, Англия — Шотландия: во сколько начало матча по мск, трансляция матча, прогноз
Пётр Кондаков
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18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Англия — Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех шотландской сборной оценён экспертами в 13.50. А ставки на ничью принимаются за 5.50.

Букмекеры сомневаются, что матч 2-го тура чемпионата Европы Англия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.90. Если забьёт Англия, сыграет коэффициент 1.08. Гол Шотландии оценён букмекерами коэффициентом 2.25. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.45.

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