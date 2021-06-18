Испания — Польша: когда матч Евро-2020, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Испания — Польша. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами испанцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех польской сборной оценён экспертами в 9.70. А ставки на ничью принимаются за 5.20.



Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Испания — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьёт Испания, сыграет коэффициент 1.09. Гол Польши оценён букмекерами коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.17.