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Португалия — Германия: когда матч Евро-2020, где смотреть онлайн, по какому каналу

Португалия — Германия: когда матч Евро-2020, где смотреть онлайн, по какому каналу
Пётр Кондаков
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19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Португалия — Германия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами немцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех португальской сборной оценён экспертами в 3.45. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Португалия — Германия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьёт Португалия, сыграет коэффициент 1.39. Гол Германии оценён букмекерами коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.75.

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