Испания — Польша: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020 в Севилье

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Испания – Польша во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.09.

«Испанцы в Севилье сыграют поздний вечерний матч с Польшей. У поляков не сыграет Крыховяк, дисквалифицированный на эту встречу. Испанцы, имея 85% владения мячом (рекорд чемпионатов Европы), ничего не реализовали со Швецией. Моменты были и у Мораты, и у Морено, и Ольмо мог забить. Не сказать, что испанцы играли плохо, просто они своё не реализовали. То, что сумели сделать португальцы в концовке встречи с венграми, не смогла Испания.



Какая-то компенсация, думаю, может прилететь испанцам именно в матче с поляками, которые ничего сверхъестественного во встрече со словаками не показали. Левандовски в «Баварии» чувствует себя куда комфортнее и увереннее. Там партнёры иного класса. А взять мяч и в одиночку всех обыграть Роберт не может. Плюс после травмы и тяжёлого сезона Левандовски не в большом порядке.



То, что не залетело в ворота сборной Швеции, вполне возможно, залетит в ворота поляков. Взял бы победу Испании с форой (-1.5) мяча».