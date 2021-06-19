Португалия — Германия: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Португалия – Германия.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.12
«Как мы знаем, прошлую игру Португалия выиграла, забив в последние минуты три гола, дожала венгров. А Германия проиграла Франции. Проиграла заслуженно, потому что Франция – самая сильная команда чемпионата (на мой взгляд).
После поражения Германия не может позволить себе снова потерять очки. Они будут играть агрессивно, со злостью. Интересно, каким будет стартовый состав. В Германии очень много футболистов мирового уровня, при этом сопоставимых. Поэтому Лёв может варьировать состав и выпускать кого угодно в зависимости от соперника. Выбор огромный.
У Португалии всё наоборот: есть яркий стартовый состав (особенно в линии атаки). Изменений не будет. Это одновременно слабость, но и сильная сторона. Потому что они наиграны и уверены, что выйдут в старте. Я говорю про атакующую четвёрку: центрфорвард Роналду, Силва справа, Жота слева, а под ними Фернандеш, который может отдать, забить, хорошо ведёт игру. Свои козыри у Португалии есть. Также в запасе есть Феликс, который может помочь.
Думаю, Германия будет атаковать яростно с первых минут. Португалия будет низко обороняться и искать свои шансы на контратаках за счёт прекрасной четвёрки.
Учитывая такой рисунок первого тайма, я считаю, что либо Германия забьёт до перерыва, либо это сделает Португалия в контратаке. А во втором тайме игра будет раскрываться, потому что одной из команд придётся отыгрываться, чтобы эту встречу не проиграть.
Предположу, что в этом матче будут голы. Сложно сказать, кто победит. Фаворит – Германия. Но Португалия обладает колоссальным опытом, сплочённым коллективом и очень сыгранной линией атаки. Не буду гадать о победителе, а поставлю на ТБ 2.5 гола».
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