Венгрия — Франция: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020 в Будапеште

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Венгрия — Франция во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: победа Франции всухую за 1.85.

«В «группе смерти» прелюбопытнейшие матчи. Французы в статусе чемпионов мира и финалистов последнего чемпионата Европы важнейший для себя матч выиграли — в гостях у Германии 1:0 (с автоголом Матса Хуммельса). Во втором тайме два мяча были отменены в ворота Германии, да и немцы могли забить — где-то Льорис выручил.

Но в очередной раз Франция показала очень сбалансированный, хороший футбол — от обороны, на контратаках. Когда есть Мбаппе, Гризманн, Бензема, потрясающий подбор футболистов, можно так играть. Действительно, Франция сыграла очень аккуратно, прагматично и качественно.



Сейчас французы опять на выезде сыграют с венграми — в Будапеште. Опять будет переполненный стадион. Это выглядит красиво, венгры здорово команду поддерживают. Но против лома нет приёма. С португальцами Венгрия держалась до 80-й минуты, в целом даже неплохо, и гол забили из офсайда. Но я думаю, что здесь никакого снисхождения не будет. Французы понимают, что в этом матче они могут гарантировать себе плей-офф. Постараются они эту задачу решить.



Как мне кажется, Франция, скорее всего, забьёт и не пропустит, если грамотно сыграет в обороне. Не понимаю, как Венгрия может забить этой Франции. Мой прогноз — сухая победа Франции».