Венгрия — Франция: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Европы по футболу

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Венгрия — Франция.

Ставка: гол Франции в первые 30 минут за 1.80.

«В первом туре Венгрия проиграла Португалии со счётом 30:3, но при этом она заслуживает огромного уважения за свой неуступчивый характер. К сожалению для хозяев поля, на 84 минуте в их ворота залетел гол после рикошета, что полностью перевернуло игру. Франции же повезло при встрече с Германией, поскольку Матс Хуммельс отправил мяч в собственные ворота, после чего немцы не реализовали несколько отличных возможностей.



Важнейшим моментом для моего прогноза является физическое состояние команд, а уже только потом разница в классе. Мы могли наблюдать, насколько сильно подопечные Марко Росси вкладывались в прошлый матч. Естественно, что с запасом сил на будущую встречу у «волшебных мадьяров», скорее всего, возникнут большие проблемы. «Трехцветные» в минувшем матче почти все 90 минут провели в режиме экономии энергии, а потому они имеют огромное физическое преимущество перед своими оппонентами.

Идеальный расклад для того, чтобы уверенно занять первое место в группе. У меня есть ощущение, что голы от фаворита не заставят себя долго ждать».