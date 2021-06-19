Венгрия — Франция: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Европы по футболу

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Венгрия — Франция.
Ставка: гол Франции в первые 30 минут за 1.80.
«В первом туре Венгрия проиграла Португалии со счётом 30:3, но при этом она заслуживает огромного уважения за свой неуступчивый характер. К сожалению для хозяев поля, на 84 минуте в их ворота залетел гол после рикошета, что полностью перевернуло игру. Франции же повезло при встрече с Германией, поскольку Матс Хуммельс отправил мяч в собственные ворота, после чего немцы не реализовали несколько отличных возможностей.
Важнейшим моментом для моего прогноза является физическое состояние команд, а уже только потом разница в классе. Мы могли наблюдать, насколько сильно подопечные Марко Росси вкладывались в прошлый матч. Естественно, что с запасом сил на будущую встречу у «волшебных мадьяров», скорее всего, возникнут большие проблемы. «Трехцветные» в минувшем матче почти все 90 минут провели в режиме экономии энергии, а потому они имеют огромное физическое преимущество перед своими оппонентами.
Идеальный расклад для того, чтобы уверенно занять первое место в группе. У меня есть ощущение, что голы от фаворита не заставят себя долго ждать».
- 19 июня 2021
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:30
-
00:15
- 18 июня 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30