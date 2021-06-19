Германия — Португалия: где покажут, по какому каналу, во сколько начало матча Евро-2020

19 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Германия — Португалия. Начало игры — в 19:00 мск.

Встреча состоится в Мюнхене. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех Португалии оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Букмекеры не считают, что матч Германия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.79, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.50.