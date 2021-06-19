Испания — Польша: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 19 июня

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Испания – Польша.
Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.09.
«Испания – сильная команда. Конечно, обыграть не менее сильную Швецию не смогли. Но Польша – одно из разочарований чемпионата (наряду с Турцией). Команда играет гораздо хуже, чем могла бы. Видимо, тренерский штаб сработал откровенно плохо.
Против такой Польши испанцы захотят не просто победить, а с хорошей разницей. Думаю, Мората в этой игре забьёт. Моменты у него были в игре со Швецией. Он должен реабилитироваться в этом матче.
Мне понравилось, что из 6 атакующих игроков пятерых заменили в матче со Швецией, остался только один – Педри. Мне он очень нравится, он сочетает качества Хави и Иньетсы. Молодой парень провёл все 90 минут, а остальных заменили. Это я к тому, что, несмотря на все проблемы, Испания – хорошая команда. В этой игре они забьют много и выиграют крупно. Так как именно разница голов может принести им первое место. Им необходимо занимать первую строчку, чтобы попадать в 1/8 на более лёгкого соперника.
А у поляков никакой игры нет, вся надежда на Левандовского. Но если Роберт ждёт мяч впереди, то передачи не проходят. А если спускается чуть ниже, то в его зону никто не врывается. В «Баварии» стоит ему чуть отойти назад, как в его зону сразу врываются 1-2 партнера. А здесь такое ощущение, что Левандовски должен быть один везде. Ему надо и принимать, и отдавать, и забегать, и подавать, да еще и завершать. Такого не будет. Он на растерзании, его жалко.
Поэтому думаю, что Испания выиграет с большой разницей».
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