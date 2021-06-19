Англия — Шотландия: результат матча 18 июня, какой счёт, кто выиграл

Сборная Англии сыграла с Шотландией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 0:0.
Сборная Англии владела мячом в полтора раза больше соперника, 60% на 40%. При этом по количеству и качеству созданных моментов англичане преимущества не имели. Шотландцы нанесли больше ударов (11:9) и чаще попадали в створ ворот (2:1). Хозяева исполнили шесть угловых, гости — пять.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5800 рублей. Успех Англии шёл за 1.35, а победа Шотландии — за 13.50.
На тотал меньше 2.5 гола предлагали 2.06, на тотал меньше 1.5 гола — 3.80. Ничья по итогам первого тайма и всего матча шла за 7.00, точный счёт 0:0 — за 12.0, «обе забьют — нет» — за 1.65.
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