Аргентина — Уругвай: результат матча Кубка Америки, какой счёт, как сыграл Месси

В Бразилиа (Бразилия) на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» состоялся матч второго тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Уругвая. Встреча завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 1:0.
Победу аргентинцам принёс забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за «Бетис». Результативной передачей отметился звёздный нападающий Лионель Месси.
Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 1.98: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1980 рублей. Ничья оценивалась в 3.40, успех Уругвая — в 4.65.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.57, тотал меньше 1.5 гола — за 2.69. На «обе забьют — нет» давали 2.40, на точный счёт 1:0 в пользу Аргентины — 5.70.
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