Швеция — Словакия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

Сорная Швеции обыграла Словакию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Он проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0.



Первый тайм не отличался особой зрелищностью, о чём свидетельствуют итоговые 0:0 на табло к перерыву. Во второй половине игра оживилась, команды начали создавать голевые моменты. Единственное взятие ворот произошло на 76-й минуте. Счёт в матче открыла Швеция, автором гола стал Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти.

Ставки на победу Швеции принимались с коэффициентом 1.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1930 рублей. Ничья оценивалась в 3.40, успех Словакии — в 5.25.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.58, тотал меньше 2.5 гола — за 2.75. На «обе забьют — нет» давали 1.75, на пенальти — 3.00, на точный счёт 1:0 в пользу шведов — 6.00.