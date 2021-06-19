Швеция — Словакия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

Сорная Швеции обыграла Словакию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Он проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0.
Первый тайм не отличался особой зрелищностью, о чём свидетельствуют итоговые 0:0 на табло к перерыву. Во второй половине игра оживилась, команды начали создавать голевые моменты. Единственное взятие ворот произошло на 76-й минуте. Счёт в матче открыла Швеция, автором гола стал Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти.
Ставки на победу Швеции принимались с коэффициентом 1.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1930 рублей. Ничья оценивалась в 3.40, успех Словакии — в 5.25.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.58, тотал меньше 2.5 гола — за 2.75. На «обе забьют — нет» давали 1.75, на пенальти — 3.00, на точный счёт 1:0 в пользу шведов — 6.00.
- 19 июня 2021
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:30
-
00:15
- 18 июня 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:01
-
07:30
-
07:15
- 17 июня 2021
-
21:05
-
20:00
-
19:00