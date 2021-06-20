Россия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 21 июня

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия – Дания.
Ставка: победа Дании за 1.72.
«Очень сложный матч для прогноза, очень сложный матч для сборной России. У меня, увы, нехорошие предчувствия, основанные на игре нашей сборной и на игре сборной Дании, которая с Бельгией выглядела очень хорошо. Если бы не выход Азара и Де Брейне, то Дания вполне могла очки взять.
Наша сборная хоть и обыграла Финляндию, но показала не очень хорошую игру. Мне кажется, что мы не пропустили только потому, что индивидуально в сборной Финляндии играют слабые футболисты. У них были моменты, наши игроки обороны не успевали за ними, но они не доводили их до конца. Хорошо, что команда выиграла, подарила надежду болельщикам, но учитывая то, что игра будет в Дании, нам будет очень сложно.
У Дании поставленная, быстрая, комбинационная игра, футболисты достаточно техничные все. А у нас большие проблемы в обороне. По сути, только один защитник европейского уровня – это Джикия.
Я думаю, что мы будем очень много обороняться, а датчане атаковать. Если датчане побеждают нашу сборную с разницей в два мяча, при условии, что финны проиграют бельгийцам, то датчане занимают второе место в группе. Думаю, что они будут к этому стремиться.
Конечно, я буду болеть за сборную России, но мой прогноз неутешительный. Когда прикрывают Дзюбу, то у нас вообще вариантов нет. Хорошо, что Миранчук сделал гол из ничего, но не факт, что он в составе появится. Мой прогноз — победа сборной Дании. Если я ошибусь, то буду рад».
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