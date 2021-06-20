Италия — Уэльс: прогноз Романа Павлюченко на матч Евро-2020 в Риме

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Италия — Уэльс.



Ставка: победа Италии за 1.60.

«Итальянцы выиграли семь матчей подряд перед стартом чемпионата Европы и подошли к форуму в отменной форме. Они без проблем разобрались с Турцией — 3:0. Ровно такой же разгромный счёт был зафиксирован и с более крепкой Швейцарией (3:0).



На мой взгляд, ставку стоит сделать в пользу хозяев стадиона. Итальянская дружина находится в феноменальных кондициях и выносит на групповой стадии абсолютно всех, становясь одним из фаворитов турнира. Думаю, что и в заключительном туре она не подкачает.



Валлийцы показали симпатичный футбол против Швейцарии (1:1), отыгравшись и добыв важнейшую ничью, правда, и до этого они показывали неплохую игру. Исключительно за счёт лучшей подготовки получилось победить Турцию (2:0), особенно ярким отображением этого стал второй мяч.



Скорее всего, «драконы» сегодня не уступят крупно, но заработать очки будет сложно. Для Бэйла и компании гораздо важнее не пропустить слишком много, и тогда будет возможность выйти в плей-офф».