Италия — Уэльс: прогноз Романа Павлюченко на матч Евро-2020 в Риме

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Италия — Уэльс.
Ставка: победа Италии за 1.60.
«Итальянцы выиграли семь матчей подряд перед стартом чемпионата Европы и подошли к форуму в отменной форме. Они без проблем разобрались с Турцией — 3:0. Ровно такой же разгромный счёт был зафиксирован и с более крепкой Швейцарией (3:0).
На мой взгляд, ставку стоит сделать в пользу хозяев стадиона. Итальянская дружина находится в феноменальных кондициях и выносит на групповой стадии абсолютно всех, становясь одним из фаворитов турнира. Думаю, что и в заключительном туре она не подкачает.
Валлийцы показали симпатичный футбол против Швейцарии (1:1), отыгравшись и добыв важнейшую ничью, правда, и до этого они показывали неплохую игру. Исключительно за счёт лучшей подготовки получилось победить Турцию (2:0), особенно ярким отображением этого стал второй мяч.
Скорее всего, «драконы» сегодня не уступят крупно, но заработать очки будет сложно. Для Бэйла и компании гораздо важнее не пропустить слишком много, и тогда будет возможность выйти в плей-офф».
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