Португалия — Германия: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу Евро-2020

Сегодня, 19 июня, в рамках группы F Евро-2020 сыграют команды Португалии и Германии. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!



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