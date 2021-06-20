Венгрия — Франция: результат матча 19.06.2021, авторы голов, как сыграли

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Венгрии и Франции прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1.



Первый гол был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.



Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5950 рублей. Победа Франции оценивалась в 1.32, победа Венгрии — в 14.50.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.93, обе забьют — за 2.80. Ставки на то, что Венгрия не проиграет, принимались за 3.70. Точный счёт 1:1 оценивался в 12.0, гол в каждом тайме — за 1.80.