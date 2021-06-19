Португалия — Германия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Португалией и Германией состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2.
На 15-й минуте счёт открыл капитан португальцев Криштиану Роналду. Затем на 35-й и 39-й минутах номинальные хозяева забили автоголы — свои ворота поразили Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру. Во втором тайме преимущество немцев развили Кай Хаверц и Роберт Госенс. На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание — 4:2.
Ставки на победу сборной Германии принимались с коэффициентом 2 30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2300 рублей. Успех Португалии шёл за 3.55, ничья — за 3.69.
Тотал больше 2.5 гола оценивался в 1.98, тотал больше 3.5 гола — в 3.40, а тотал больше 5.5 гола — в 15.0. На автогол давали 9 00, на победу Германии с форой (-1.5) — 4.20. Точный счёт 4:2 в пользу немцев оценивался в 88.0.
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