Италия — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Уэльс в 3-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Италии и тотал меньше 3.5 гола за 1.85.

«Третий тур, итальянцы снова сыграют дома в Риме, на сей раз против Уэльса. Эти две команды, скорее всего, выйдут из группы. Итальянцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а Уэльс с 4 очками чувствует себя очень комфортно.



Думаю, в последнем туре валлийцы вряд ли будут выпрыгивать из штанов, чтобы добиться положительного результата, хотя смотрелись они в игре с турками очень неплохо. С другой стороны, можно сказать, что Турция выглядела абсолютно безнадёжно в Баку.



Итальянцы одержали две крупные победы, смотрятся свежо, ярко, интересно. Но Уэльс много не пропускает. Италия наверняка выиграет, в каком бы составе ни вышла, но не в сверхрезультативном матче.



Мой прогноз — «победа Италии и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.85».