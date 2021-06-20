Италия — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Уэльс в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
Ставка: победа Италии и тотал меньше 3.5 гола за 1.85.
«Третий тур, итальянцы снова сыграют дома в Риме, на сей раз против Уэльса. Эти две команды, скорее всего, выйдут из группы. Итальянцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а Уэльс с 4 очками чувствует себя очень комфортно.
Думаю, в последнем туре валлийцы вряд ли будут выпрыгивать из штанов, чтобы добиться положительного результата, хотя смотрелись они в игре с турками очень неплохо. С другой стороны, можно сказать, что Турция выглядела абсолютно безнадёжно в Баку.
Итальянцы одержали две крупные победы, смотрятся свежо, ярко, интересно. Но Уэльс много не пропускает. Италия наверняка выиграет, в каком бы составе ни вышла, но не в сверхрезультативном матче.
Мой прогноз — «победа Италии и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.85».
- 20 июня 2021
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
00:01
- 19 июня 2021
-
23:03
-
21:00
-
19:00
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30