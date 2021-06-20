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Италия — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Италия — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020
Алексей Серяков
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Уэльс в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: победа Италии и тотал меньше 3.5 гола за 1.85.

«Третий тур, итальянцы снова сыграют дома в Риме, на сей раз против Уэльса. Эти две команды, скорее всего, выйдут из группы. Итальянцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а Уэльс с 4 очками чувствует себя очень комфортно.

Думаю, в последнем туре валлийцы вряд ли будут выпрыгивать из штанов, чтобы добиться положительного результата, хотя смотрелись они в игре с турками очень неплохо. С другой стороны, можно сказать, что Турция выглядела абсолютно безнадёжно в Баку.

Итальянцы одержали две крупные победы, смотрятся свежо, ярко, интересно. Но Уэльс много не пропускает. Италия наверняка выиграет, в каком бы составе ни вышла, но не в сверхрезультативном матче.

Мой прогноз — «победа Италии и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.85».

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