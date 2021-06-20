Людмила Самсонова — Белинда Бенчич: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Берлине
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч турнира в Берлине Людмила Самсонова — Белинда Бенчич.
Ставка: победа Людмилы Самсоновой за 2.22.
«Честно говоря, для меня лёгкий выбор на финал. Мало того, что весь турнир в Берлине нас радует Людмила, мало того, что Самсонова из раунда в раунд выключает свет топовым теннисисткам в Берлине.
Мало того, что коэффициент на Люду в финале выше, а по моей гипотезе финал необходимо играть от андердога, так и ещё в статистических сравнениях Самсонова выглядит лучше Бенчич! Причём как на подаче, так и на приёме! Поэтому и нечего думать, вперёд к титулу в Берлине. Людмила Самсонова заслужила его своей игрой. Коэффициент на победу россиянки очень высок, 2.22».
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