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Людмила Самсонова — Белинда Бенчич: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Берлине

Людмила Самсонова — Белинда Бенчич: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Берлине
Алексей Серяков
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч турнира в Берлине Людмила Самсонова — Белинда Бенчич.

Ставка: победа Людмилы Самсоновой за 2.22.

«Честно говоря, для меня лёгкий выбор на финал. Мало того, что весь турнир в Берлине нас радует Людмила, мало того, что Самсонова из раунда в раунд выключает свет топовым теннисисткам в Берлине.

Мало того, что коэффициент на Люду в финале выше, а по моей гипотезе финал необходимо играть от андердога, так и ещё в статистических сравнениях Самсонова выглядит лучше Бенчич! Причём как на подаче, так и на приёме! Поэтому и нечего думать, вперёд к титулу в Берлине. Людмила Самсонова заслужила его своей игрой. Коэффициент на победу россиянки очень высок, 2.22».

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