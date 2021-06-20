Уго Умбер — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Галле

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Галле Уго Умбер — Андрей Рублёв.



Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.74.

«В финале встретятся француз Уго Умбер против четвёртого сеяного, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва. Француз — достаточно молодой теннисист (22 года, 31-я ракетка мира). Дважды они уже встречались и оба раза побеждал Рублёв — в Монако в 2019-м году (2:0) и в Санкт-Петербурге спустя год (2:1). Но на траве они будут играть впервые.



Француз в полуфинале в трёх сетах одолел Феликса Оже-Альяссима, который на этом турнире «убрал» великого Роджера Федерера, а Рублёв также в трёх сетах переиграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. По количеству матчей в сезоне у Умбера до этого турнира было 9 побед и 13 поражений, а вот у Рублёва уже больше 30 (!) побед.



Умбер — сложный теннисист, он левша. Неудобно с такими теннисистами играть на траве. На других покрытиях можно приспособиться, а вот на траве крайне тяжело. Мне кажется, что француз доставит Рублёву сложности и не позволит ему выиграть очередной титул. Шансы примерно равны. Хотелось бы, чтобы Рублёв победил. У него есть титулы на всех покрытиях — в зале, на харде и на земле. А вот на траве, по-моему, Рублёв у нас ничего не выигрывал. Возможно, этот титул был бы первым у него на траве. Выбираю ставку «тотал больше 22.5 геймов».