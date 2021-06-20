Самсонова — Бенчич: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Берлине

Бввшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Берлине Людмила Самсонова — Белинда Бенчич.
Ставка: победа Бенчич за 1.65.
«В Берлине россиянка Людмила Самсонова (22 года) продолжает всех удивлять. Через квалификацию она дошла аж до финала. В полуфинале обыграла опытнейшую Викторию Азаренко из Беларуси, до этого американку Мэдисон Киз, которая была в финале US Open, во втором круге — Веронику Кудерметову, у которой очень хороший сезон. Всё сошлось в этом турнире. Мне интересно будет посмотреть, как будет она играть дальше.
Совсем скоро Уимблдон. У неё рейтинг сейчас 106-й, но после этого турнира она, конечно, поднимется, войдёт в сотню, но это никак не отразится на попадании в основную сетку Уимблдона, может быть, даже придётся играть квалификацию, что будет очень обидно.
У Белинды Бенчич (5-я сеяная, 12-я ракетка мира) были сложности в первом круге, затем в четвертьфинале, где она выиграла в трёх сетах, но, тем не менее, она дошла до финала. Поправляет свою ситуацию, усезон вообще складывается с переменным успехом – из разряда «то взлёт, то падение». Трава – это её покрытие, она уже выигрывала турнир на траве. Любит она играть на этом покрытии. Самсонова теннисистка мощная, и это на руку Бенчич – она будет играть за счет силы, менять направление, хитрить, может полностью развалить ритм Самсоновой. Поэтому я думаю, что тут фаворит Бенчич".
- 20 июня 2021
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
00:01
- 19 июня 2021
-
23:03
-
21:00
-
19:00
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30