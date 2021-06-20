Самсонова — Бенчич: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Берлине

Бввшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Берлине Людмила Самсонова — Белинда Бенчич.



Ставка: победа Бенчич за 1.65.

«В Берлине россиянка Людмила Самсонова (22 года) продолжает всех удивлять. Через квалификацию она дошла аж до финала. В полуфинале обыграла опытнейшую Викторию Азаренко из Беларуси, до этого американку Мэдисон Киз, которая была в финале US Open, во втором круге — Веронику Кудерметову, у которой очень хороший сезон. Всё сошлось в этом турнире. Мне интересно будет посмотреть, как будет она играть дальше.

Совсем скоро Уимблдон. У неё рейтинг сейчас 106-й, но после этого турнира она, конечно, поднимется, войдёт в сотню, но это никак не отразится на попадании в основную сетку Уимблдона, может быть, даже придётся играть квалификацию, что будет очень обидно.



У Белинды Бенчич (5-я сеяная, 12-я ракетка мира) были сложности в первом круге, затем в четвертьфинале, где она выиграла в трёх сетах, но, тем не менее, она дошла до финала. Поправляет свою ситуацию, усезон вообще складывается с переменным успехом – из разряда «то взлёт, то падение». Трава – это её покрытие, она уже выигрывала турнир на траве. Любит она играть на этом покрытии. Самсонова теннисистка мощная, и это на руку Бенчич – она будет играть за счет силы, менять направление, хитрить, может полностью развалить ритм Самсоновой. Поэтому я думаю, что тут фаворит Бенчич".