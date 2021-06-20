Швейцария — Турция: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2020 Швейцария — Турция.



Ставка: победа Швейцарии за 1.75.

«Сборная Турции пока худшая команда на этом турнире. Сборная Швейцарии достойно смотрелась в игре с Уэльсом. Должна была побеждать, но не сумела реализовать свои моменты в первом тайме и в итоге довольствовалась лишь одним очком. Во втором туре швейцарцы проиграли Италии по делу. Впереди ничего не создали, в обороне ошибались.



Что можно сказать о сборной Турции? Это полный провал Шенола Гюнеша. Отсутствие тактической дисциплины, отсутствие организации на уровне Евро. «Офсайдные ловушки», которые турецкие защитники пытались делать в матче с Уэльсом, это просто смех. Не встречали Бэйла, который делал передачи на Рэмси. За всем этим футболисты Турции только наблюдали.



Впереди турки что-то пытались создать, но в итоге команда играет ужасно. Это неожиданность, потому что состав сильный, но Гюнеш плохо подготовил команду, и она проваливается. У меня нет объяснения, почему Турция играет так плохо.



Швейцария только в матче с валлийцами нанесла за первый тайм 11 ударов по воротам, но с реализацией были проблемы. На своём уровне команд, если не брать фаворитов, то швейцарцы могут играть с позиции силы и создавать моменты.



Если с турками они реализуют свои моменты, то спокойно победят. Думаю, что свои возможности они реализуют. Мне кажется, что Швейцария должна среагировать на поражение от Италии. У неё есть отличные шансы на выход из группы. Четыре очка — это практически проходной балл.



В этом матче я поставлю на чистую победу сборной Швейцарии, несмотря на то что матч пройдёт в Баку. Там будет поддержка сборной Турции, но если нет системы в игре, нет организации, то какие аргументы находить?»