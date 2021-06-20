Италия — Уэльс: смотреть онлайн 20.06.2021, прямой эфир матча Евро-2020, по какому каналу
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20 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Италия — Уэльс. Начало игры — в 19:00 мск.
Встреча пройдёт в Риме. В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех сборной Уэльса оценён экспертами в 8.70. А ставки на ничью принимаются за 4.40.
Букмекеры считают, что матч 3-го тура чемпионата Европы Италия — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.15. Гол Уэльса оценён букмекерами коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.43.
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