Италия — Уэльс: прогноз Александра Аксёнова на матч Евро-2020 в Риме

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч группового раунда чемпионата Европы 2020 года по футболу Италия — Уэльс.
Ставка: победа Италии + тотал больше 2.5 гола за 2.71.
«Итальянцы впечатляют. Две победы, каждая со счётом 3:0. Италия стала первой сборной, которая вышла в плей-офф. Нет сомнений, что дальше Италия пойдёт так же уверенно, тем более что в соперниках будет Уэльс. Эта команда также производит приятное впечатление. После двух туров набрано 4 очка.
По большому счёту это гарантия выхода в плей-офф. Наверняка валлийцы хотели бы огорчить Италию, но вряд ли будут выпрыгивать из штанов. То, что было достигнуто ранее — это уже хорошо.
В составе Уэльса есть игроки суперкласса, которые могут добиваться результата: Рэмси, Бэйл. Но итальянцы настолько организованы, что с двумя звёздами в команде соперника справятся.
Мне кажется, что Италия продолжит играть в результативный футбол. Продолжать забивать, и забивать будут немало. Не исключено, что и Уэльс сумеет забить. В этом матче я готов поставить на то, что Италия победит и в матче будет больше 2.5 мяча».
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