Швейцария — Турция: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Европы по футболу

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Турция.

Ставка: победа Швейцарии за 1.76, ИТБ 1.5 гола Швейцарии за 1.70.

«Сборная Шенола Гюнеша на турнире борется с командами из Северной Македонии и из России за звание самых слабых и невразумительных. Два поражения и ни одного забитого мяча. При отсутствии мысли в игре. Похоже, даже не самая крепкая сборная, каковой является команда Владимира Петковича, способна взять три очка в игре с командой Гюнеша. Однако, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала хотя бы с третьего места, швейцарцы должны разразиться голевой феерией. На что мало надежд после двух игровых дней и той игры, что показали подопечные Петковича.



Для Турции приятная неожиданность — отсутствие основного вратаря соперников Зоммера, который покинул лагерь сборной, чтобы присутствовать на рождении ребёнка. Но смогут ли они воспользоваться этим подарком. Оборона сборной Турции — постоянный пожар. Поэтому поставлю на тотал Швейцарии больше 1.5. Швейцария выиграет».