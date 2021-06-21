Россия – Дания: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Россия – Дания во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Дании за 1.70.



«Третий тур, матч Россия – Дания. Понятно, что у нас есть три очка, которые мы героически заработали в матче с Финляндией, но мы играем на выезде против Дании, у которой нет очков, и ей надо обязательно побеждать. К тому же желательно с разницей в два мяча – тогда сборная России по дополнительным показателям откатится на последнее место.



Может ли сборная России в Копенгагене Дании не проиграть? Наверное, да, но оба матча датчан, хоть они не набрали ни одного очка, честно говоря, вызывают очень серьезные опасения. Особенно первый тайм матча против Бельгии, когда датчане ничего не дали создать Лукаку, только выход Кевина де Брейне все изменил.



У нас игра строится хаотично и сумбурно. Если датчане будут действовать примерно так же, как в матче с бельгийцами, то сдюжить нашей команде будет тяжело. Я не вижу, за счет чего сборная России может набрать очки в Копенгагене. Пожалуй, предельная мотивация сборной Дании перевешивает те возможности, которые есть у сборной России. Я не беру тактику, не беру вариант состава, что не будет играть Фернандес. Я беру просто качество игры, которое команды показали в первых двух матчах.



Дания пока самая нефартовая команда на этом чемпионате Европы, потому что создает огромное количество моментов, а на выходе только один забитый мяч. Мой прогноз – победа Дании. Я сильно удивлюсь и очень порадуюсь, если сборная России не проиграет Дании», — сказал Генич.