Северная Македония – Нидерланды: прогноз Ивана Млечного на матч чемпионата Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Северная Македония — Нидерланды.



Ставка: ТМ 3 за 1.87.



«Еще одна игра чемпионата Европы, о которой хочется поговорить. Это матч между командами Нидерландов и Северной Македонией. Вообще, Северная Македония приехала на этот чемпионат с хорошим запалом, и она это показала.



В матче с австрийцами не хватило физики. В концовке Австрия перебегала соперника. Пропустили два мяча и проиграли 1:3. Не хватило везения в матче против Украины. Они могли сравнивать счет, но проиграли 1:2.



Для Северной Македонии это Евро уже закончено. Никак уже не занять ни второе, ни третье места. Закончился групповой раунд и для сборной Голландии. Команда точно выходит с первого места.



Вполне возможно, что от этого матча можно ждать много голов. Ведь голландцы много забивали на этом Евро, и Северная Македония радовала нас голами. Как мне кажется, будет немного по-другому.



Наставник Нидерландов даст отдых некоторым лидерам, да и игроки Северной Македонии уже не будут действовать с таким запалом.



Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 3. Для такого матча вполне приемлемый вариант с коэффициентом под двойку», — сказал Млечный.